Arrestan a infractores por distintos ilícitos

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunta agresión y lesiones, y a otro uno por allanamiento; dichas acciones se llevaron a cabo en las colonias San Felipe y Genovevo Rivas Guillen, como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

En la calle Villa de Arriaga, de la colonia San Felipe, se presentaron agentes municipales con un ciudadano, quien señaló a un sujeto que lo agredió de forma física sin motivo aparente, teniendo contacto en el lugar con quien se identificó como Juan “N” de 33 años, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, en la calle Vicente Guerrero, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, policías municipales dieron respuesta a un auxilio, donde una mujer indicó que un sujeto ingresó por la fuerza a su casa, amenazándola, refiriendo que quería proceder legalmente en su contra, dentro del inmueble fue localizado quien dijo llamarse Marco “N” de 35 años.

A los dos les hicieron saber que serían detenidos por presunta agresión y lesiones, y presunto allanamiento, respectivamente, para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición

