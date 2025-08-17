Adulto mayor pierde la vida arrollado por tren en Las Terceras
Las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias de este lamentable incidente
La noche de este domingo, un hombre de la tercera edad murió tras ser arrollado por el tren en la zona de Cruz Colorada y las vías México-Laredo, a la altura de la colonia Las Terceras, al norte de la capital potosina.
El hecho se reportó poco después de las 20:00 horas. Paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención, pero al valorarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal aseguraron el área, en tanto que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.
