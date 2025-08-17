Bomberos controlan fuego en taller de letras de unicel
La tarde de este domingo, alrededor de las 16:00 horas, se registró un incendio en un taller donde se elaboraban letras de unicel con luces de neón para eventos sociales, ubicado sobre la calle Insurgentes, próximo a la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la capital potosina.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se propague a inmuebles cercanos. En tanto, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acordonó la zona para permitir las labores de emergencia y resguardar la integridad de transeúntes y vecinos.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, aunque se registraron pérdidas materiales en el interior del taller.
Redacción
