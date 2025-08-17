logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Bomberos controlan fuego en taller de letras de unicel

Acción rápida de bomberos evita propagación del fuego en taller de letras de unicel

Por Redacción

Agosto 17, 2025 09:29 p.m.
A
Bomberos controlan fuego en taller de letras de unicel

La tarde de este domingo, alrededor de las 16:00 horas, se registró un incendio en un taller donde se elaboraban letras de unicel con luces de neón para eventos sociales, ubicado sobre la calle Insurgentes, próximo a la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la capital potosina.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se propague a inmuebles cercanos. En tanto, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acordonó la zona para permitir las labores de emergencia y resguardar la integridad de transeúntes y vecinos.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, aunque se registraron pérdidas materiales en el interior del taller.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bomberos controlan fuego en taller de letras de unicel
Bomberos controlan fuego en taller de letras de unicel

Bomberos controlan fuego en taller de letras de unicel

SLP

Redacción

Acción rápida de bomberos evita propagación del fuego en taller de letras de unicel

GCE detiene a tres personas con droga en Ciudad Valles
GCE detiene a tres personas con droga en Ciudad Valles

GCE detiene a tres personas con droga en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

La Guardia Civil Estatal realizó un operativo exitoso que culminó con la detención de individuos con drogas en Valles.

La FGE investiga casos de muerte violenta de perros en la Altavista
La FGE investiga casos de muerte violenta de perros en la Altavista

La FGE investiga casos de muerte violenta de perros en la Altavista

SLP

Huasteca Hoy

Vecinos relatan casos de maltrato y muerte de perros en Altavista. La FGE toma acción.

Joven se lanza al vacío y muere en la presa San José
Joven se lanza al vacío y muere en la presa San José

Joven se lanza al vacío y muere en la presa San José

SLP

Redacción

El cuerpo de un joven fue hallado en la presa de San José tras un trágico suceso.