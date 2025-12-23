Albañil sufre descarga eléctrica y cae

CIUDAD VALLES.- Un hombre que se disponía a instalar un tinaco en el tercer piso de una vivienda del fraccionamiento Fovissste sufrió, una descarga eléctrica de alta tensión y fue proyectado hacia el suelo. El afectado fue identificado como Antonio Martínez Espinoza, de 38 años, quien resultó con quemaduras en varias partes del cuerpo y una lesión en la cabeza.

Los hechos ocurrieron cuando Antonio colocaba unas cuerdas por una de las paredes laterales de una casa ubicada en la calle Apolo, ya que pretendía instalar un tinaco en la azotea.

Sin embargo, el borde de la vivienda se encuentra muy cerca del cableado de alta tensión y, debido a que el trabajador no portaba equipo de seguridad, la energía hizo puente y recibió una descarga eléctrica, lo que provocó que fuera proyectado hasta el suelo.

Vecinos informaron que el trabajador quedó inconsciente y aparentemente no respiraba, por lo que solicitaron auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lograron reanimarlo y posteriormente lo trasladaron de emergencia a un nosocomio.

El director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández, junto con personal a su cargo, apoyó en las labores de auxilio y realizó una inspección en el lugar del accidente, determinando que el percance probablemente se debió a la falta de precaución.