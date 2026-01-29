Aprehenden a Irving "N" por robo calificado

logo pulso
Seguridad

Por Redacción

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Irving "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.

Tras una denuncia presentada ante un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, se realizaron diversas diligencias que permitieron establecer la posible intervención del imputado en robos cometidos en tiendas de conveniencia, ubicadas en la zona metropolitana potosina.

Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía Potosina judicializó la carpeta de investigación y solicitó ante un Juez de control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue legalmente autorizada.

Al corroborarse que el señalado ya se encontraba interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, por un diverso delito, se le notificó formalmente sobre este nuevo procedimiento penal, permaneciendo recluido en dicho centro penitenciario, en espera de la audiencia inicial, donde la Fiscalía buscará su vinculación a proceso.

