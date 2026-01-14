Aprehenden a sujeto por presunto homicidio

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) dio a conocer que la Policía de Investigación (PDI) llevó a cabo la detención de Emmanuel "N", a quien se le atribuye una posible intervención en un hecho que derivó en el deceso de una persona suscitado en la ciudad capital.

La causa que dio origen se suscitó el 14 de octubre de 2025, cuando autoridades de emergencia reportaron el hallazgo de una persona sin signos vitales dentro de un vehículo, en el cruce del bulevar San Luis y la lateral de la carretera 57, en la colonia Las Mercedes.

Posteriormente, los agentes investigadores establecieron que la víctima, había sido lesionada con disparos momentos después de acudir a una reunión privada en ese sector de la ciudad, lo que provocó que perdiera el control de su unidad y se impactara contra un árbol.

A partir de estos hechos, el personal especializado recabó diversos indicios y declaraciones que permitieron integrar la carpeta de investigación, a través de la cual se solicitó y obtuvo una orden de captura en contra del ahora imputado.

El mandato judicial fue ejecutado sobre la avenida Parque Chapultepec y el Anillo Periférico Poniente, en las inmediaciones de un centro nocturno. Tras su detención, Emmanuel "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación legal conforme a las siguientes etapas del proceso penal.