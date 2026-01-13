Detienen a tres objetivos prioritarios en Soledad

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, lograron la captura de tres objetivos prioritarios generadores de incidencia, por presunto robo, portación de arma prohibida, así como posesión de metanfetaminas. Los arrestos se realizaron en las colonias Villas de San Lorenzo, Arboledas de Oriente y Cactus, en trabajos destinados a mantener la paz social.

Agentes municipales atendieron un reporte en un supermercado, en Avenida Bellavista, en la colonia Villa de San Lorenzo, donde personal del establecimiento señaló a un individuo de sustraer artículos del área de electrónica, ubicando en el lugar al reportado quien se identificó como Martín "N" de 42 años, quien fue consultado en Plataforma México, siendo reconocido como objetivo prioritario por distintas detenciones y relacionado con denuncias por diversos ilícitos.

Jaziel "N" de 38 años, fue detectado en Bulevar Valle de Oriente, cuando fue denunciado de manera directa por una persona a quien supuestamente amenazó y despojó de un teléfono celular y dinero en efectivo, localizándole dichos objetos y el objeto punzocortante similar a una navaja, además fue reconocido como objetivo prioritario quien cuenta con antecedentes penales, órdenes de aprehensión en su contra y denuncias por distintos delitos.

Finalmente, en la calle Naranjo, en la colonia Cactus, policías soledenses tuvieron contacto con quien dijo llamarse Josué "N" de 36 años, quien alteraba el orden público, localizándole 6 dosis de un material semejante a la droga sintética conocida como "cristal", quien fue ubicado como objetivo prioritario con cuatro órdenes de aprehensión por diversos delitos, y distintos arrestos previos.

