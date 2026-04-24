Apresan a 4 "narcos" en operativos estatales

Un total de cuatro presuntos vendedores de droga, fueron capturados por agentes de la Guardia Civil Estatal en operativos de seguridad implementados en las cuatro regiones de la entidad, asegurándose también decenas de dosis tanto de cristal como de marihuana.

En Villa de Arriaga, los agentes estatales detuvieron a Pedro "N" de 46 años de edad, a quien se le aseguraron 22 dosis de "cristal", mientras que en el municipio de Tampacán, en la Huasteca Potosina, Javier "N" de 27 años fue asegurado con 28 dosis de la misma sustancia.

Por otra pare, que en Matehuala fue detenido Carlos "N" de 19 años, en posesión de 10 bolsas de marihuana y en la capital potosina se logró la detención de Laura "N" de 43 años edad, la cual fue detectada en la colonia Morales.

Las personas detenidas, así como la droga asegurada, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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Se investiga también su los presuntos pertenecen a un grupo delictivo y están de manera independiente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de continuar con operativos coordinados para combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad pública, a fin de también disminuir el índice de delitos.