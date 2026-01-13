Apresan a dos hombres por presunto robo y allanamiento

En atenciones inmediatas que se brindaron a reportes ciudadanos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio, y a un hombre por presunto allanamiento a casa habitación. Los hechos ocurrieron en Cabecera Municipal y Villas de San Francisco.

Agentes municipales se presentaron en un supermercado de la Avenida Negrete, en Cabecera Municipal, donde personal del establecimiento señaló a un individuo de intentar sustraer productos del área de electrónica sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando al reportado, quien se identificó como Édgar "N" de 37 años, localizándole los artículos mencionados en el reporte.

Por otra parte, policías soledenses se presentaron en un domicilio en la calle Santo Tomás, en la colonia Villas de San Francisco, donde un ciudadano señaló directamente a un sujeto, quien anteriormente había entrado a su propiedad para llevarse herramienta, ingresando nuevamente sin autorización, pidiendo proceder legalmente contra quien dijo llamarse Alexis "N".

A los dos les informaron que serían detenidos por presunto robo a comercio y presunto allanamiento, respectivamente, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para seguir con el proceso correspondiente.

