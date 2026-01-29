Apresan a dos sujetos por tripular vehículos robados

Como resultado de las labores preventivas permanentes, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por tripular un vehículo con reporte de robo, y a un hombre por circular en un automóvil con placas sobrepuestas; dichas acciones se realizaron en Cabecera Municipal y la colonia La Cofradía.

En patrullajes sobre Carretera Matehuala, a la altura de Cabecera Municipal, agentes municipales ubicaron a un individuo que manejaba una motocicleta e incurría en faltas al Reglamento de Seguridad Vial. Luego de darle alcance y dialogar con él, se identificó como Eduardo „N" de 31 años, quien no mostró documentos del automotor, por lo que se consultó su estatus legal en Plataforma México, arrojando que la moto marca Italika, modelo 2021, cuenta con reporte de robo vigente.

Por otra parte, en la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia La Cofradía, oficiales municipales notaron que un sujeto manejaba de forma temeraria, por lo que le dieron alcance y después de entrevistarlo dijo llamarse Joan „N" de 23 años. Siguiendo con el protocolo de actuación, se consultó el estatus legal del automóvil en Plataforma México, cuyo resultado mostró que el coche de color rojo, modelo 2017, llevaba placas pertenecientes a un auto marca Volkswagen Vento, modelo 2016.

Respectivamente, se les hizo saber que serían detenidos por tripular un vehículo con reporte de robo y conducir un automóvil con placas sobrepuestas, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.

