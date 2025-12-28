Apresan a hombre por presunto allanamiento

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a un hombre por presunto allanamiento. El arresto se realizó en la colonia La Sierra, al atender un reporte ciudadano.

Agentes municipales se presentaron en la calle Sierra Gorda, en la colonia mencionada, donde fueron informados por el dueño de una casa, que adentro estaba un individuo a quien no conoce y no le permitió entrar.

Con autorización del propietario, oficiales municipales entraron al inmueble, donde ubicaron al reportado, quien luego de ser entrevistado se identificó como Cristian „N" de 31 años, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Al sujeto se informó que sería detenido por presunto allanamiento, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para seguir con el debido proceso.

