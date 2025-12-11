logo pulso
Multimedia

Seguridad

Apresan a siete por posesión de enervantes y metanfetaminas

Por Redacción

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Apresan a siete por posesión de enervantes y metanfetaminas

Seis hombres y un menor fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, por posesión de metanfetaminas y enervantes. Los hechos ocurrieron en Cabecera Municipal, Fraccionamiento Viñedos, San Lorenzo, Las Flores, El Morro y San Francisco, en trabajos preventivos destinados a mantener la paz social.

En la calle Hidalgo, de Cabecera Municipal, agentes municipales ubicaron a un individuo que alteraba el orden, y luego de acercarse a señalarle la debida sanción y de entrevistarlo se identificó como Alfonso "N" de 49 años, a quien le encontraron tres dosis con un material similar a la droga sintética conocida como "cristal".

Los siguientes detenidos fueron ubicados en patrullajes preventivos, siendo observados cuando incurrían en faltas al Bando de Policía y Gobierno: Francisco "N" de 37 años fue arrestado en la calle Justo Sierra, en el Fraccionamiento Los Viñedos. Sobre Avenida Acapulco, en la colonia San Lorenzo, oficiales municipales detectaron a quien dijo llamarse Florencio "N" de 35 años, localizándole una bolsa con polvo que cumple con las características de la sustancia nombrada "cristal".

En la calle Emilio Carranza, en la colonia Las Flores, fue ubicado un individuo que incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, después de entrevistarlo se identificó como Luis "N", a quien le encontraron dos bolsas con hierba seca similar a la marihuana y un artefacto de metal utilizado como pipa. Darío "N" de 15 años y Uriel "N" de 18, fueron detectados en la calle Circuito Jade, en la colonia El Morro, localizándoles dos envoltorios con un vegetal semejante a la marihuana, así como un utensilio empleado como pipa.

Finalmente, en Avenida San Pedro, a la altura de la colonia San Francisco, policías soledenses tuvieron contacto con quien dijo llamarse Daniel "N" de 33 años, a quien se le descubrió una bolsa con hierba  con las características de la marihuana.

