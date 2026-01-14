Apresan a un presunto narcomenudista

CIUDAD VALLES.- Un hombre fue capturado en un operativo de la Guardia Civil Estatal realizado en la delegación de Rascón, pues traía varias dosis de droga.

El detenido fue identificado como José "N" de 43 años, quien ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado, por delitos contra la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el sujeto se encontraba a inmediaciones de la mencionada delegación, y al efectuarle una inspección de seguridad, le encontraron 25 bolsitas con unas sustancia granulada con características de la metanfetamina conocida como "cristal", asimismo 37 dosis de una hierba verde y seca con características de la marihuana, sustancias prohibidas que presuntamente serían destinadas para su venta y distribución.

El individuo, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y la definición de su situación legal.

La dependencia añadió que José presuntamente se encuentra vinculado a actividades de narcomenudeo y relacionado con un grupo de delincuentes.