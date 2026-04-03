Apresan en "Chole" a objetivo prioritario

Fue capturado un objetivo prioritario por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por la comisión de delitos contra la salud.

El arresto se realizó en la colonia Primero de Mayo, el sujeto cuenta con arrestos por distintos ilícitos del fuero común, así como antecedentes penales en otra entidad del país.

Agentes municipales transitaban sobre la calle Derechos Humanos, cuando observaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo al que se acercaron para señalarle que sería sancionado, tomando una actitud agresiva.

Al dialogar, el hombre se identificó como José "N" de 27 años, a quien le encontraron una dosis de "cristal".

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Al mismo tiempo se siguió el debido protocolo de actuación, por lo que se consultó su estatus legal en Plataforma México, resultado que mostró que se trataba de un objetivo prioritario con múltiples detenciones por distintos delitos del fuero común, además de contar con antecedentes penales en otra entidad.