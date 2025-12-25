Apresan en Soledad a 3 por allanamiento, amenazas y daños

Derivado de la respuesta inmediata que se brinda a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer y dos hombres por los presuntos delitos de allanamiento, amenazas y daños a la propiedad, en las colonias Las Flores, Villa Alborada y Cabecera Municipal.

En la calle Mariano Arista, de la colonia Las Flores, oficiales femeninas acudieron a un domicilio donde los propietarios solicitaron proceder legalmente en contra de una mujer, quien presuntamente los amenazó y causó daños a su inmueble. En el lugar fue ubicada quien se identificó como Magdalena "N", de 36 años.

Por otra parte, Jesús "N", de 31 años, fue detectado en la calle Villa Horizonte, de la colonia Villa Alborada, donde fue señalado por el propietario de una vivienda, quien indicó que el sujeto ingresó sin autorización a su domicilio y causó daños al forzar el acceso, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en la calle 16 de Septiembre, de Cabecera Municipal, agentes municipales atendieron un reporte en el que los propietarios de un domicilio indicaron que un individuo ingresó sin permiso a su cochera. En el lugar se tuvo contacto con el reportado, quien dijo llamarse Carlos "N", de 27 años, solicitando la parte afectada proceder legalmente en su contra.

A las tres personas se les informó que serían detenidas por los presuntos delitos de allanamiento, amenazas y daños a la propiedad.