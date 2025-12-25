logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Apresan en Soledad a 3 por allanamiento, amenazas y daños

Por Redacción

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Apresan en Soledad a 3 por allanamiento, amenazas y daños

Derivado de la respuesta inmediata que se brinda a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer y dos hombres por los presuntos delitos de allanamiento, amenazas y daños a la propiedad, en las colonias Las Flores, Villa Alborada y Cabecera Municipal.

   En la calle Mariano Arista, de la colonia Las Flores, oficiales femeninas acudieron a un domicilio donde los propietarios solicitaron proceder legalmente en contra de una mujer, quien presuntamente los amenazó y causó daños a su inmueble. En el lugar fue ubicada quien se identificó como Magdalena "N", de 36 años.

Por otra parte, Jesús "N", de 31 años, fue detectado en la calle Villa Horizonte, de la colonia Villa Alborada, donde fue señalado por el propietario de una vivienda, quien indicó que el sujeto ingresó sin autorización a su domicilio y causó daños al forzar el acceso, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en la calle 16 de Septiembre, de Cabecera Municipal, agentes municipales atendieron un reporte en el que los propietarios de un domicilio indicaron que un individuo ingresó sin permiso a su cochera. En el lugar se tuvo contacto con el reportado, quien dijo llamarse Carlos "N", de 27 años, solicitando la parte afectada proceder legalmente en su contra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A las tres personas se les informó que serían detenidas por los presuntos delitos de allanamiento, amenazas y daños a la propiedad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida
Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida

Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida

SLP

Redacción

Dos niños y un bebé fueron rescatados por la Guardia Civil Estatal en Jardines del Sur.

Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles
Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles

Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el llamado

Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta
Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta

Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta

SLP

Redacción

El siniestro ocurrió de madrugada; presumiblemente una mujer de 90 años fue hospitalizada

Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57
Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57

Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57

SLP

Redacción