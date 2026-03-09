Arrestan a 2 individuos por violencia familiar
Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar, dichas acciones se realizaron como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.
En un caso, los agentes municipales se presentaron en un domicilio de la calle Circuito San Uriel, en la colonia La Virgen, donde una mujer indicó que su pareja la agredió de forma física, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.
Los oficiales ubicaron en el lugar al reportado, mismo que luego de ser entrevistado se identificó como Víctor "N" de 30 años.
Por otra parte, en el Anillo Periférico Oriente, cerca de la carretera a Rioverde, los oficiales municipales observaron a una mujer que les hacía señas para detenerse.
Al acercarse relató que su pareja la violentó de forma física y la amenazó, pidiendo proceder legalmente en su contra. Al mismo tiempo se acercó un sujeto, el cual señaló directamente la parte afectada, mismo que dijo llamarse Pedro "N" de 44 años.
A los dos detenidos se les hicieron saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.
