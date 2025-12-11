Arrestan a dos por violencia familiar y allanamiento

Derivado de la atención oportuna a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar, y a un hombre por presunto allanamiento, esto en las colonias Praderas del Maurel y Villas del Morro.

El primer auxilio se atendió en la calle Laurel, en la colonia Praderas del Maurel, donde policías soledenses fueron informados sobre una discusión y agresiones en un inmueble de la vialidad mencionada, y al presentarse observaron a un individuo que agredía físicamente y amenazaba a una mujer, por lo que procedieron conforme al debido protocolo de actuación, manifestando la parte afectada proceder legalmente en contra de quien se identificó como Cruz „N".

Por otra parte, en la calle General Ignacio Martínez, en la colonia Villas del Morro, oficiales municipales notaron que un sujeto cometía faltas administrativas, y al acercarse a señalarle que sería sancionado, este trató de escapar y entró a un domicilio, del cual salió el propietario, quien indicó no conocer al individuo y pidió proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Erick „N" de 41 años.

A los dos se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, y por presunto allanamiento, respectivamente, y después se pusieron a disposición de la FGE.

