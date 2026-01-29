Arrestan a pareja por presunto robo de moto

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a un hombre y una mujer por presunto robo de motocicleta; dicha acción se realizó en Cabecera Municipal, como parte de las labores que buscan inhibir la incidencia delictiva.

En recorridos de vigilancia sobre Carretera a Valle de la Palma, agentes municipales observaron a una pareja que empujaba un vehículo con las características de un reporte recibido previamente, por lo que se acercaron a entrevistarlos.

Luego de varios minutos de diálogo, se identificaron como José "N" de 46 años y Yesenia "N" de 33 años, quienes no lograron comprobar la propiedad del automotor, por lo que se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que la moto marca Italika de color negro y azul contaba con reporte de robo, mientras que las personas mencionadas fueron consultadas en Plataforma México, arrojando historial de distintas detenciones.

Enseguida se les hizo saber que serían detenidos por presunto robo de motocicleta, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.

