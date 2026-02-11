logo pulso
Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Seguridad

Arrolla a motociclistas y termina en muro de Pedro Moreno

El accidente ocurrió anoche en el cruce con Aquiles Serdán; hay personas lesionadas

Por Redacción

Febrero 11, 2026 08:05 a.m.
Arrolla a motociclistas y termina en muro de Pedro Moreno

Un accidente vial entre una camioneta y una motocicleta dejó personas lesionadas la noche de ayer en el cruce de Pedro Moreno y Aquiles Serdán.

De acuerdo con testigos, el impacto fue fuerte y provocó que la camioneta terminara incrustada contra una pared tras arrollar a los motociclistas.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el hecho auxiliaron a los heridos mientras arribaban los cuerpos de emergencia. Paramédicos brindaron atención en el lugar y valoraron a las personas afectadas.

La circulación en la zona presentó afectaciones durante varios minutos, por lo que autoridades recomendaron conducir con precaución y utilizar vías alternas.

Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

