Arrolla a motociclistas y termina en muro de Pedro Moreno

Un accidente vial entre una camioneta y una motocicleta dejó personas lesionadas la noche de ayer en el cruce de Pedro Moreno y Aquiles Serdán.

De acuerdo con testigos, el impacto fue fuerte y provocó que la camioneta terminara incrustada contra una pared tras arrollar a los motociclistas.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el hecho auxiliaron a los heridos mientras arribaban los cuerpos de emergencia. Paramédicos brindaron atención en el lugar y valoraron a las personas afectadas.

La circulación en la zona presentó afectaciones durante varios minutos, por lo que autoridades recomendaron conducir con precaución y utilizar vías alternas.

Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.