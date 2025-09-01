Asalto en HSBC de Plaza Sendero deja crisis nerviosas
La zona fue resguardada por agentes de la SSPC de la capital
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que oficiales de la Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes en un reporte de asalto a una sucursal bancaria ubicada en Plaza Sendero.
"La zona ha sido resguardada en espera de Servicios Periciales de la FGE", señaló la corporación.
Paramédicos del agrupamiento 'Tritón' brindaron asistencia a personal bancario y clientes por crisis nerviosas.
Hasta el momento no se sabe de los detalles y del monto sustraído en los hechos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Robo en banco de Plaza Sendero desata operativo de seguridad
Redacción
Sin información oficial, corporaciones resguardan la zona tras un presunto robo en sucursal bancaria.
Asalto en HSBC de Plaza Sendero deja crisis nerviosas
PULSO
La zona fue resguardada por agentes de la SSPC de la capital
Tres accidentes en el regreso a clases en la capital: SSPC
PULSO
Distracción por el celular es la principal causa de siniestros