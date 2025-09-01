Asalto en HSBC de Plaza Sendero deja crisis nerviosas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que oficiales de la Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes en un reporte de asalto a una sucursal bancaria ubicada en Plaza Sendero.

"La zona ha sido resguardada en espera de Servicios Periciales de la FGE", señaló la corporación.

Paramédicos del agrupamiento 'Tritón' brindaron asistencia a personal bancario y clientes por crisis nerviosas.

Hasta el momento no se sabe de los detalles y del monto sustraído en los hechos.

