Asegura a un hombre con arma prohibida

Por Redacción

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Asegura a un hombre con arma prohibida

Como resultado de los recorridos preventivos de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se efectuó el aseguramiento de un hombre que fue encontrado en posesión de un machete de 40 centímetros de hoja de acero.

De acuerdo al reporte de los hechos, agentes de Guardia Municipal realizaban patrullajes de seguridad sobre la colonia Piquito de Oro, cuando al circular sobre periférico próximos a la calle Camino a San José del Barro, notaron la presencia de un hombre en un terreno baldío.

Inmediatamente detuvieron la marcha para realizar una inspección preventiva y de esta manera el hombre fue encontrado portando un machete de 40 centímetros de hoja de acero.

Los oficiales municipales procedieron a dar lectura a los derechos que le asisten como persona en detención a quien dijo llamarse Alberto "N" de 25 años, mismo que fue presentado a en el área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida
SLP

Redacción

Dos niños y un bebé fueron rescatados por la Guardia Civil Estatal en Jardines del Sur.

Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles
SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el llamado

Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta
SLP

Redacción

El siniestro ocurrió de madrugada; presumiblemente una mujer de 90 años fue hospitalizada

Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57
SLP

Redacción