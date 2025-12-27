logo pulso
Seguridad

Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo

La Policía de Investigación recuperó una camioneta con reporte de hurto

Por Redacción

Diciembre 27, 2025 08:33 p.m.
A
Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó el aseguramiento de dos automotores en operativos realizados en los municipios de Salinas de Hidalgo y El Naranjo, por diversas irregularidades.

De acuerdo con un boletín institucional, elementos de la Policía de Investigación localizaron en la localidad de Diego Martín, en Salinas, una camioneta Ford tipo pick up, color blanco, tras recibir reportes por el presunto hurto del vehículo.

En una segunda acción, en la comunidad La Cabaña, municipio de El Naranjo, los agentes ubicaron un automóvil Nissan gris, modelo 2003, que presentaba signos de desvalijamiento.

Ambas unidades fueron trasladadas a una pensión vehicular y quedaron a disposición del Ministerio Público, que realizará las diligencias correspondientes para determinar su situación legal y, en su caso, devolverlas a sus propietarios.

