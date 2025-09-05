Aseguran tráiler con pastillas de metanfetamina valuadas en 100 mdp
Elementos de tres corporaciones lograron asegurar la carga y detener al conductor en Matehuala
Con un costo estimado de 107 millones de pesos, corporaciones federales aseguraron en el municipio de Matehuala un tractocamión con metanfetaminas.
De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, elementos de tres corporaciones lograron asegurar 395 kilogramos del estupefaciente, aparentemente ya procesado en pequeñas dosis.
El informe policial precisó que derivado de la instalación de puestos de seguridad (conocidos como retenes), ubicaron el tráiler que transportaba la droga y cuyo conductor fue aprehendido.
Fotos: Cortesía
En la intervención participaron la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR).
