Jeep choca contra muro en Circuito Potosí

Un percance vehicular ocurrió antes de las 07:00 de la mañana de este viernes en el Circuito Potosí, a la altura de la cima del puente La Virgen, con dirección hacia la carretera a Matehuala.

El conductor de un Jeep Liberty rojo perdió el control de la unidad hacia su derecha, impactó contra el muro de contención y terminó bloqueando el carril izquierdo de la vialidad.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro del vehículo.

