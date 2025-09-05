logo pulso
PSL Logo

Seguridad

Jeep choca contra muro en Circuito Potosí

El conductor perdió el control y la unidad obstruyó un carril; no hubo lesionados

Por Redacción

Septiembre 05, 2025 08:24 a.m.
Jeep choca contra muro en Circuito Potosí

Un percance vehicular ocurrió antes de las 07:00 de la mañana de este viernes en el Circuito Potosí, a la altura de la cima del puente La Virgen, con dirección hacia la carretera a Matehuala.

El conductor de un Jeep Liberty rojo perdió el control de la unidad hacia su derecha, impactó contra el muro de contención y terminó bloqueando el carril izquierdo de la vialidad.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro del vehículo.

