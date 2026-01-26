logo pulso
Seguridad

Aseguran tráiler irregular en la Carretera 49

La Guardia Civil Estatal aseguró un tráiler con alteraciones en su identificación durante un operativo carretero.

Por Redacción

Enero 26, 2026 11:33 a.m.
A
Tráiler asegurado en operativo.

Tráiler asegurado en operativo.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con autoridades federales y la Guardia Nacional, aseguraron un tractocamión y un semirremolque tipo caja seca que presentaban irregularidades en su identificación, durante un operativo de vigilancia en la Carretera Federal 49.

Los hechos ocurrieron en el Puesto de Atención Ciudadana (PAC) instalado en esa vía, donde personal de la División Caminos detectó que el semirremolque tenía alteraciones en el número de serie e inconsistencias en la marca de la caja seca, presuntamente apócrifa.

El vehículo tractor asegurado es un Kenworth modelo 2015, color blanco, perteneciente a la razón social Transportes León. Tanto el tractocamión como el semirremolque quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que este tipo de acciones buscan reforzar la seguridad en carreteras federales y prevenir delitos relacionados con el transporte de carga en San Luis Potosí.

