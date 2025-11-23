Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala

MATEHUALA.- Dos joven que traían 15 ponchallantas cada uno, de las que usan los delincuentes para dañar neumáticos a patrullas policiales en persecuciones, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que realizaban recorridos de vigilancia en comunidades de este municipio.

De acuerdo a los hechos, en unos de los casos los elementos policiales recorrían las calles de la comunidad de Santa Ana, perteneciente al municipio de Matehuala, en donde pudieron detectar a un joven que se conducía en forma sospechosa e, incluso, al detectar sus presencia pretendió evadirlos.

Por tal motivo los elementos policiales le marcaron el alto al individuo, quien dijo llamarse Jordan N. de 25 años de edad, al que se le practicó una revisión y de esta forma le encontraron 15 ponchallantas que traía en su poder, por lo que se procedió a su detención.

En el otro caso, los policísa patrullaban la comunidad de Juan Sarabia, en el mismo municipio, en donde detetcaron a otro sujeto al que le encontraron otros 15 artefactos metálicos en su poder y también pudieron arrestarlo.

A los dos sujetos se les leyeron los derechos que los amparan como personas en detención y los llevaron a las celdas preventivas en donde se les puso a disposición del Ministerio Público por los delitos que les resulten.

Además, también se les investiga por si pertenecen a algún grupo que opere en la zona y que sea generador de violencia.