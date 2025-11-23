logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala

Agentes estatales los detectaron en patrullajes en dos comunidades distintas

Por Redacción

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala

MATEHUALA.- Dos joven que traían 15 ponchallantas cada uno, de las que usan los delincuentes para dañar neumáticos a patrullas policiales en persecuciones, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que realizaban recorridos de vigilancia en comunidades de este municipio.

De acuerdo a los hechos, en unos de los casos los elementos policiales recorrían las calles de la comunidad de Santa Ana, perteneciente al municipio de Matehuala, en donde pudieron detectar a un joven que se conducía en forma sospechosa e, incluso, al detectar sus presencia pretendió evadirlos.

Por tal motivo los elementos policiales le marcaron el alto al individuo, quien dijo llamarse Jordan N. de 25 años de edad, al que se le practicó una revisión y de esta forma le encontraron 15 ponchallantas que traía en su poder, por lo que se procedió a su detención.

En el otro caso, los policísa patrullaban la comunidad de Juan Sarabia, en el mismo municipio, en donde detetcaron a otro sujeto al que le encontraron otros 15 artefactos metálicos en su poder y también pudieron arrestarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A los dos sujetos se les leyeron los derechos que los amparan como personas en detención y los llevaron a las celdas preventivas en donde se les puso a disposición del Ministerio Público por los delitos que les resulten.

Además, también se les investiga por si pertenecen a algún grupo que opere en la zona y que sea generador de violencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturan a un supuesto “narco” en Santa María
Capturan a un supuesto “narco” en Santa María

Capturan a un supuesto “narco” en Santa María

SLP

Redacción

Lo detectaron en el Barrio de San Juan con decenas de dosis de distintas drogas

Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales
Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales

Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales

SLP

Redacción

Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala
Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala

Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala

SLP

Redacción

Agentes estatales los detectaron en patrullajes en dos comunidades distintas

Alista GCE operativos por temporada decembrina
Alista GCE operativos por temporada decembrina

Alista GCE operativos por temporada decembrina

SLP

Redacción