logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales

Por Redacción

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales

Un accidente vial registrado en la colonia Del Valle, dejó un saldo de daños considerables pero por suerte no hubo personas lesionadas, un carro impactó contra una camioneta en transitado cruce de esa zona.

Fue cerca de las 13:00 horas de este sábado, cuando un automóvil Nissan Platina chocó contra una camioneta en las calles de Amado Nervo y Miguel de Cervantes Saavedra, al parecer la causa fue de que ninguno de los dos conductores se cedió el paso.

En el percance el carro chocó de frente contra el costado izquierdo de la camioneta y ambos vehícuos quedaron con daños considerables, el primero terminó con la defensa destrozada.

Por suerte en este caso no hubo personas lesionadas, solamente los daños materiales y al lugar acudieron los ajustadores de seguros para llegar a un acuerdo reparatorio en representación de los conductore involucrados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante esto el caso no pasó a mayores y no fue necesaria la intervención de los elementos de Tránsito Municipal ya que tampoco hubo daños a terceros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturan a un supuesto “narco” en Santa María
Capturan a un supuesto “narco” en Santa María

Capturan a un supuesto “narco” en Santa María

SLP

Redacción

Lo detectaron en el Barrio de San Juan con decenas de dosis de distintas drogas

Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales
Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales

Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales

SLP

Redacción

Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala
Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala

Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala

SLP

Redacción

Agentes estatales los detectaron en patrullajes en dos comunidades distintas

Alista GCE operativos por temporada decembrina
Alista GCE operativos por temporada decembrina

Alista GCE operativos por temporada decembrina

SLP

Redacción