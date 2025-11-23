Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales

Un accidente vial registrado en la colonia Del Valle, dejó un saldo de daños considerables pero por suerte no hubo personas lesionadas, un carro impactó contra una camioneta en transitado cruce de esa zona.

Fue cerca de las 13:00 horas de este sábado, cuando un automóvil Nissan Platina chocó contra una camioneta en las calles de Amado Nervo y Miguel de Cervantes Saavedra, al parecer la causa fue de que ninguno de los dos conductores se cedió el paso.

En el percance el carro chocó de frente contra el costado izquierdo de la camioneta y ambos vehícuos quedaron con daños considerables, el primero terminó con la defensa destrozada.

Por suerte en este caso no hubo personas lesionadas, solamente los daños materiales y al lugar acudieron los ajustadores de seguros para llegar a un acuerdo reparatorio en representación de los conductore involucrados.

Ante esto el caso no pasó a mayores y no fue necesaria la intervención de los elementos de Tránsito Municipal ya que tampoco hubo daños a terceros.