logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a un supuesto “narco” en Santa María

Lo detectaron en el Barrio de San Juan con decenas de dosis de distintas drogas

Por Redacción

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a un supuesto “narco” en Santa María

SANTA MARÍA DEL RÍO.- Un presunto vendedor de droga fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo sorprendieron cuando traía decenas de dosis de cristal y de cocaína, siendo remitido ante la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a la información disponible, los agentes policiales realizaban recorridos de seguridad en el Barrio San Juan del municipio de Santa María del Río, en donde pudieron detectar a un joven que se conducía en forma sospechosa y le marcaron el alto.

El individuo dijo llamarse José de 19 años de edad, al cual se le practicó una revisión de rutina y le fueron encontradas entre sus ropas 42 dosis de cristal, seis de cocaína y una bolsa de marihuana, que presuntamente andaba vendiendo en la zona.

Ante esta evidencia, el sujeto fue detenido con todo y la droga para ser puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud en su probable modalidad de venta de estupefacientes, a fin de que se le determine su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para la Guardia Civil Estatal, esta detención deriva a evitar que esta actividad ilegal se consumara con el joven detenido, además de evitar la comercialización de sustancias nocivas entre la población juvenil.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturan a un supuesto “narco” en Santa María
Capturan a un supuesto “narco” en Santa María

Capturan a un supuesto “narco” en Santa María

SLP

Redacción

Lo detectaron en el Barrio de San Juan con decenas de dosis de distintas drogas

Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales
Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales

Choque de auto y vagoneta deja sólo daños materiales

SLP

Redacción

Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala
Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala

Con ponchallantas, arrestan a sujetos en Matehuala

SLP

Redacción

Agentes estatales los detectaron en patrullajes en dos comunidades distintas

Alista GCE operativos por temporada decembrina
Alista GCE operativos por temporada decembrina

Alista GCE operativos por temporada decembrina

SLP

Redacción