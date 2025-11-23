Capturan a un supuesto “narco” en Santa María

SANTA MARÍA DEL RÍO.- Un presunto vendedor de droga fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo sorprendieron cuando traía decenas de dosis de cristal y de cocaína, siendo remitido ante la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a la información disponible, los agentes policiales realizaban recorridos de seguridad en el Barrio San Juan del municipio de Santa María del Río, en donde pudieron detectar a un joven que se conducía en forma sospechosa y le marcaron el alto.

El individuo dijo llamarse José de 19 años de edad, al cual se le practicó una revisión de rutina y le fueron encontradas entre sus ropas 42 dosis de cristal, seis de cocaína y una bolsa de marihuana, que presuntamente andaba vendiendo en la zona.

Ante esta evidencia, el sujeto fue detenido con todo y la droga para ser puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud en su probable modalidad de venta de estupefacientes, a fin de que se le determine su situación legal.

Para la Guardia Civil Estatal, esta detención deriva a evitar que esta actividad ilegal se consumara con el joven detenido, además de evitar la comercialización de sustancias nocivas entre la población juvenil.