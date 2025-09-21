Asesinan a joven de 23 años en Soledad

Un joven de 23 años fue asesinado a balazos la noche de este sábado en la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando sujetos armados persiguieron a la víctima hasta alcanzarla y dispararle en repetidas ocasiones.

El cuerpo quedó tendido boca abajo, cerca de un salón de fiestas ubicado en la calle Ignacio López Rayón, en la colonia La Caldera.

Paramédicos de la Guardia Civil de Soledad arribaron al lugar, pero al valorar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil aseguraron la zona, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

