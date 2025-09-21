Le dan prisión preventiva por desaparición de personas

En audiencia de continuación, la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado logró que se dictara la medida cautelar de prisión preventiva contra Jorge “N”, así como su vinculación a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares.

El imputado es señalado de un hecho ocurrido en la colonia San Marcos del municipio de Rioverde, en diciembre de 2024, cuando la víctima fue privada ilegalmente de la libertad, lo cual presumiblemente realizó mediante el uso de violencia psicológica.

Al tener conocimiento de lo anterior, agentes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones, las cuales arrojaron la probable responsabilidad del señalado en el delito mencionado, por lo que se obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI).

Al presentar los datos de prueba y los alegatos suficientes ante la autoridad judicial en la audiencia respectiva, el personal litigador logró la vinculación a proceso de Jorge “N”. Además, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se establecieron tres meses para la investigación complementaria.

