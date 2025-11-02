Portando un machete, sorprenden a menor

Como resultado de las acciones preventivas, policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un menor que portaba un machete, labor que se realizó en la colonia San José.

Cuando los agentes municipales transitaban sobre la calle Eucalipto, de la colonia mencionada, notaron la presencia de un menor que comenzó a correr cuando notó su presencia.

Después de darle alcance, fue entrevistado para saber el motivo de su actitud, y después de varios minutos de diálogo se identificó como Ángel “N”, de 14 años, a quien se le encontró un objeto punzocortante similar a un machete.

Enseguida se le hizo saber que sería detenido por portación de arma prohibida, para después ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.

