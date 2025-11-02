Con arma de fuego, detienen a hampón en Cd. Fernández

CIUDAD FERNÁNDEZ. -Un presunto delincuente que portaba una pistola y que usaba chaleco táctico, fue capturado por agentes de la Guardia Civil Estatal que lo detectaron mediante un recorrido de seguridad en el municipio de Ciudad Fernández, en la Zona Media.

Según los hechos, los agentes policiales patrullaban las calles del ejido El Refugio, en donde detectaron a un individuo que viajaba a bordo de una motocicleta Honda de color blanco con negro, el cual al verlos adoptó una actitud sospechosa e intentó sustraerse.

Fue entonces que los policías pudieron darle alcance y al interceptarlo le realizaron una revisión de rutina, encontrándole en su poder una pistola fajada a la cintura, se trataba de una calibre .9 milímetros con cargador abastecido con cuatro cartuchos.

El individuo dijo llamarse César de 39 años de edad ,el cual también utilizaba un chaleco antibalas y se investigó también sobre la moto que tripulaba, la cual no resultó con reporte de robo.

Finalmente, el sujeto fue remitido ante el Ministerio Público junto con los objetos constitutivos de delito a fin de que se le determinara su situación legal por portación de arma y lo que le resulte.