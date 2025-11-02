Arrestan a ocho personas con dosis de cristal

logo pulso
Por Redacción

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Seis hombres y dos mujeres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por posesión de cristal, los hechos ocurrieron en distintas colonias en el marco de trabajos enfocados en mantener la paz social.

El primer arresto se realizó en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia San José del Barro, donde los agentes ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, se identificó como Cristopher de 23 años y le encontraron tres dosis de “cristal”.

En más resultados, Juan “N”, de 29 años, fue detectado en la calle Privada de San Pedro, de la colonia San Francisco, cuando agredía a transeúntes, localizándole otro envoltorio de la misma droga.

En la calle Arenal, de la colonia Industrial Mexicana, fueron detectados Alfonso “N”, de 49 años, y Mónica “N”, de 30, ambos incurrían en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndoles un total de dos bolsas con dosis de la metanfetamina.

En patrullajes sobre la calle 9 de Mayo, en la colonia Primero de Mayo, policías femeninas detuvieron a Clara “N” de 40 años, a quien le encontraron una dosis de “cristal”, misma sustancia que le encontraron a Alberto “N” de 20 años en el Anillo Periférico Oriente, a la altura de la colonia Cactus.

Un sujeto, quien dijo llamarse Gerardo “N”, de 31 años, fue localizado por los servidores públicos en la calle Melchor Ocampo, de la colonia Fracción Rivera, cuando comenzó a correr al notar la presencia policial, y después de darle alcance se le encontró una bolsa con sustancia que cumple con las características del “cristal”. 

Por último, Axel “N”, de 18 años, fue arrestado en Avenida José de Gálvez, a la altura de la colonia Foresta, descubriéndole una bolsa con polvo que cumple con las características de la droga nombrada “cristal”.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso. 

