Ataque a balazos deja un hombre herido en Valles

Los hechos, la mañana de este sábado en el ejido Sabino del Obispo

Por Huasteca Hoy

Agosto 16, 2025 11:42 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Un hombre que se encontraba en un puesto ambulante, a inmediaciones del ejido Sabino del Obispo, fue víctima de un ataque a balazos y quedó gravemente herido.

La mañana de este sábado, Joaquín, de 33 años de edad, fue encontrado por sus familiares tirado y con heridas de arma de fuego en un puesto ubicado a la orilla de la carretera federal Valles-Mante, en el ejido antes mencionado, situado en los límites de San Luis Potosí con Tamaulipas, a unos 45 kilómetros al norte de este municipio.

Al percatarse de que perdía abundante sangre y que la ayuda tardaría en llegar, sus familiares decidieron trasladarlo en una camioneta particular hacia la zona urbana.

Durante el trayecto, se encontraron con brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes ya atendían el reporte.

Los socorristas pasaron al herido a la ambulancia, donde le brindaron los primeros auxilios y continuaron con el traslado.

Finalmente, fue ingresado de urgencia a la clínica del IMSS, donde se informó que presentaba dos heridas: una en la clavícula izquierda y otra en el abdomen. Su estado de salud se reporta como grave.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya fue notificada del hecho y se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del ataque, según se informa.  

