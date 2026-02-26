Cancelan Mundial de Clavados en Guadalajara por inseguridad

La reciente ola de violencia registrada en Guadalajara y otras regiones del país, tras el operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, continúa generando repercusiones más allá del ámbito de la seguridad pública.

Ahora, el deporte se ve directamente afectado con la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, un certamen que reuniría a los mejores exponentes de la disciplina y que fue suspendido por decisión de World Aquatics ante el panorama de riesgo.

Mediante un comunicado oficial, el organismo internacional que regula los deportes acuáticos informó que el evento, programado del 5 al 8 de marzo, no podrá realizarse debido a las condiciones actuales, lo que representa un duro golpe para la comunidad deportiva mexicana y para los atletas que esperaban competir en suelo jalisciense.

"World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad", se puede leer en el texto.

- Canadá recibe la primera fecha de la Copa del Mundo

La temporada internacional de clavados arrancará en Canadá este jueves 26 de febrero y hasta el 1 de marzo, donde México tendrá representación con un grupo de atletas que buscan consolidarse en el panorama mundial.

Este inicio cobra relevancia porque marca el regreso de figuras como Osmar Olvera y Kevin Berlín, quienes han demostrado gran nivel en competencias previas y ahora buscarán sumar puntos importantes en el arranque del calendario.

Junto a ellos estarán Mía y Lía Cueva, además de Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, conformando un equipo que combina juventud y experiencia.