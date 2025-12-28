Atrapan a 2 individuos con 25 dosis de "cristal"

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado construye sin límites una entidad más segura, con acciones de proximidad social, prevención y vigilancia en cada uno de los 59 municipios de la entidad.

En la colonia San Rafael, del municipio de Rioverde, se detuvo a Luis "N" de 30 años, alias "El Chuky" de 30 años, quien cuenta con cuatro detenciones anteriores por delitos contra la salud y a Roberto "N" de 19 años, alias "El Junior", quien, a su vez, tiene dos detenciones por el mismo ilícito y una por robo de vehículo.

A los señalados, vinculados a un grupo de delincuentes, se les aseguraron 25 dosis de "cristal" para evitar que lleguen a la juventud y hogares potosinos.