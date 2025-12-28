logo pulso
Atrapan a 2 individuos con 25 dosis de "cristal"

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Atrapan a 2 individuos con 25 dosis de "cristal"

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado construye sin límites una entidad más segura, con acciones de proximidad social, prevención y vigilancia en cada uno de los 59 municipios de la entidad.

En la colonia San Rafael, del municipio de Rioverde, se detuvo a Luis "N" de 30 años, alias "El Chuky" de 30 años, quien cuenta con cuatro detenciones anteriores por delitos contra la salud y a Roberto "N" de 19 años, alias "El Junior", quien, a su vez, tiene dos detenciones por el mismo ilícito y una por robo de vehículo.

A los señalados, vinculados a un grupo de delincuentes, se les aseguraron 25 dosis de "cristal" para evitar que lleguen a la juventud y hogares potosinos.

Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo

Redacción

La Policía de Investigación recuperó una camioneta con reporte de hurto

Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos

Huasteca Hoy

Policías de la Guardia Civil Estatal capturan a sospechosos luego de persecución en la colonia 20 de Noviembre.

Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos

Redacción

Los sujetos intentaban huir sobre la avenida Sierra Vista

Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín

Huasteca Hoy

Fue necesario trasladarlos al Hospital Básico Comunitario