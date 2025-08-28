logo pulso
Atrapan a pareja con 306 dosis de metanfetaminas

Por Redacción

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
Atrapan a pareja con 306 dosis de metanfetaminas

A través del Plan Integral de Seguridad, la Guardia Civil Estatal reafirma su compromiso de garantizar un Potosí tranquilo y con resultados contundentes en materia de seguridad y prevención del delito.

Como resultado de los trabajos de inteligencia, que son desarrollados en la delegación de Bocas, nuestros efectivos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con personal de la Defensa, detuvieron a una pareja.

Los presuntos fueron identificados como César "N" de 39 años y Dora "N" de 40 años, se les aseguraron 306 dosis de metanfetaminas, así como una planta de marihuana de más de un kilo. También se les aseguró una motocicleta en la que se desplazaban.

Mediante estos aseguramientos, se reafirma el actuar de las autoridades y su coordinación interinstitucional, lo que deriva en un estado más seguro y pacífico.

