Aseguran pipa, con 2 mil litros de gas LP

Como nunca antes, las carreteras de este Potosí, se viven en condiciones plenas de paz y seguridad, con el refuerzo del patrullaje y vigilancia de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal.

Con resultados firmes en el combate al tráfico de combustible, la Guardia Civil Estatal trabaja con su División Caminos, quienes lograron asegurar un camión de traslado, tipo pipa, con 2 mil litros de gas LP, en donde resultaron detenidos un adolescente de 16 años y Juan “N” de 28 años, quienes no pudieron comprobar ser trabajadores del transporte ni la procedencia del combustible, por lo que se procedió a su puesta a disposición ante las autoridades correspondientes.

Acciones como esta, reafirman el compromiso integral que mantiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en donde se ha disminuido de forma cuantiosa la incidencia de delitos patrimoniales, lo que nos posiciona como un Potosí que avanza a mejores condiciones de vida.