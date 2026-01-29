Atrapan a sujeto con un arma y cartuchos útiles

Por medio de la presencia de nuestros agentes estatales de la División Caminos, se logró la detención de un presunto, con un arma de fuego.

Con resultados enfocados en garantizar la tranquilidad y seguridad en carreteras estatales, nuestros oficiales de la Guardia Civil Estatal adscritos a la División Caminos, continúan con los recorridos preventivos y disuasivos, en diferentes tramos carreteros.

Derivado de estas acciones, detuvieron a un presunto, por el probable delito de portación de un arma de fuego, durante sus labores en la carretera Libramiento Oriente – San Luis Potosí, luego de que fuera detectado un masculino, deambulando cerca de los vehículos de carga, estacionados en el sector.

Tras este hecho, elementos de la GCE procedieron a dar seguimiento del presunto, quien fue descubierto con un arma de fuego, fajada a su cintura. Mediante los protocolos de actuación correspondientes, se procedió a desarmar al individuo, identificado como Francisco "N" de 33 años, quien dijo ser originario de la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México.

El arma asegurada, junto con dos cargadores y 28 cartuchos útiles, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, así como la persona detenida, donde se definirá su situación legal.

A través de estos operativos, nuestra fuerza operativa de la GCE División Caminos, garantiza la paz e inhibe el robo a transportistas, en sus diferentes rutas, lo que nos permite generar condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo de nuestro Potosí sin límites.