Auxilian a dos mujeres extraviadas en cerros

Dos mujeres extraviadas en una zona de cerros en los límites de San Luis y Guanajuato, fueron rescatadas por elementos de la Policía Municipal de Santa María del Río con el apoyo de personal de Protección Civil Estatal; su vehículo se quedó sin gasolina y empezaron a caminar hasta que sin querer ya estaban perdidas.

Según se informó, los socorristas prestaron ayuda a las afectadas de nombres María Eva de 25 años de edad y Nancia Mariana de 34 años, las dos presentaban dolor de cabeza y pies, náuseas y otros malestares.

A bordo de un automóvil Nissan Versa, las mujeres se dirigían a San José de Iturbide, Guanajuato, cuando se quedaron sin gasolina y decidieron caminar para buscarla; sin embargo, luego de más de tres horas ya no supieron dónde andaban.

Se pidió auxilio para su localización y los rescatistas se movilizaron para finalmente encontrarlas cerca de la comunidad de Fábrica de Melchor, perteneciente al municipio de San Felipe, Guanajuato.

Caminaban por una brecha paralela a las vías del tren en donde fueron contactadas por los socorristas quienes les prestaron ayuda y las estabilizaron.

Una vez recuperadas, las mujeres fueron apoyadas para que llegaran a Fábrica de Melchor en donde conseguirían combustible para su auto y así continuar su camino a San José de Iturbide.