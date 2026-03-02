logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes

Aseguran armas, droga y vehículo con placas sobrepuestas en operativo estatal.

Por Redacción

Marzo 02, 2026 11:23 a.m.
A
Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes

Una presunta célula criminal fue detenida en el municipio de Villa de Reyes, luego de que elementos de la Guardia Civil Estatal repelieran una agresión en la colonia Santuario.

La acción fue informada tras la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, encabezada por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y el comandante Rosalío Ramos García.

Detalles confirmados sobre los detenidos y el material asegurado

De acuerdo con el reporte oficial, a los detenidos se les aseguraron tres armas de fuego, tres cargadores, 54 cartuchos útiles, más de medio kilo de droga y un vehículo con placas sobrepuestas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades señalaron que dos de los capturados estarían relacionados con delitos como extorsión y narcomenudeo, principalmente en Villa de Reyes y Santa María del Río.

El Gobierno estatal indicó que la intervención forma parte de la estrategia de seguridad en la entidad. Hasta el momento no se ha detallado la situación jurídica de las personas detenidas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes
Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes

Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes

SLP

Redacción

Aseguran armas, droga y vehículo con placas sobrepuestas en operativo estatal.

GCE reporta 30 detenidos en 24 horas en SLP
GCE reporta 30 detenidos en 24 horas en SLP

GCE reporta 30 detenidos en 24 horas en SLP

SLP

Redacción

La corporación estatal informó resultados operativos del lunes 2 de marzo.

Hombre muere tras caída de 100 metros en Joya Honda
Hombre muere tras caída de 100 metros en Joya Honda

Hombre muere tras caída de 100 metros en Joya Honda

SLP

Rubén Pacheco

El rescate del cuerpo fue complejo y prolongado debido a las condiciones del lugar y riesgos para el personal.

Derrapan motociclistas en la zona tének; dos jóvenes lesionados
Derrapan motociclistas en la zona tének; dos jóvenes lesionados

Derrapan motociclistas en la zona tének; dos jóvenes lesionados

SLP

Huasteca Hoy

Intentaron esquivar otra moto que les invadió el carril en el ejido Ojo de Agua