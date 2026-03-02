Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes

Una presunta célula criminal fue detenida en el municipio de Villa de Reyes, luego de que elementos de la Guardia Civil Estatal repelieran una agresión en la colonia Santuario.

La acción fue informada tras la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, encabezada por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y el comandante Rosalío Ramos García.

Detalles confirmados sobre los detenidos y el material asegurado

De acuerdo con el reporte oficial, a los detenidos se les aseguraron tres armas de fuego, tres cargadores, 54 cartuchos útiles, más de medio kilo de droga y un vehículo con placas sobrepuestas.

Las autoridades señalaron que dos de los capturados estarían relacionados con delitos como extorsión y narcomenudeo, principalmente en Villa de Reyes y Santa María del Río.

El Gobierno estatal indicó que la intervención forma parte de la estrategia de seguridad en la entidad. Hasta el momento no se ha detallado la situación jurídica de las personas detenidas.