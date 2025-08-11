Balean casa de funcionario de Tamuín; no se reportan heridos

TAMUÍN.- Otro ataque armado ocurrió en el municipio de Tamuín, esta vez en la casa de un funcionario del Ayuntamiento, quien resultó ileso.

Fue este domingo por la madrugada, cuando se escucharon balazos en la calle Iturbide de la colonia Lindavista, lo que motivó que vecinos realizaran varios reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Policías y militares se movilizaron y, al arribar al sitio señalado, constataron que el portón y la barda de un domicilio particular presentaban daños ocasionados por impactos de bala.

El inmueble es propiedad de Julián Javier Martínez, titular de la Coordinación de Desarrollo Social (Codesol) en este municipio, quien no sufrió lesiones, al igual que su familia.

No hubo testigos que aportaran información sobre el responsable del ataque, y se estableció que los disparos fueron realizados con un arma de fuego corta.

Este caso es similar al registrado la madrugada del pasado miércoles en la colonia Víctor Manuel Santos, donde una panadería fue atacada a balazos.

Ese negocio pertenece a la familia de una regidora, y en ese hecho tampoco se logró identificar al agresor.

Ambos casos están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado.