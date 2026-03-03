Blindarán con 600 policías el San Luis vs Mazatlán

Más de 600 elementos de seguridad participarán este martes en el operativo "Estadio Seguro" con motivo del partido entre Atlético de San Luis y Mazatlán FC, que se disputará en el estadio Libertad Financiera.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que el dispositivo iniciará a partir de las 17:30 horas, con la participación de corporaciones estatales y municipales, además de la Fiscalía General del Estado, Protección Civil, cuerpos de rescate, servicios de emergencia y seguridad privada.

El operativo fue definido en una reunión de coordinación encabezada por el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, donde se acordaron las acciones para mantener el orden antes, durante y después del encuentro.

Entre las medidas previstas se contemplan filtros de inspección para los asistentes, seguridad perimetral en los accesos al estadio, presencia estratégica dentro y fuera del inmueble y monitoreo constante mediante las cámaras del sistema C5i2.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad para los aficionados y prevenir incidentes durante el desarrollo del evento deportivo.