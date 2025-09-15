Borrachos arman sainete en tianguis de Las Vías

Ebrios sujetos que estaban en una cantina de las vías, arremetieron contra una comerciante y armaron un zafarrancho, por lo que tuvo que intervenir la Policía Municipal capitalina que logró la detención de al menos seis rijosos, dos de ellos señalados como los principales agresores.

El pleito tuvo lugar al mediodía de este domingo en una cervecería denominada “Los Junior’s”, ubicada en la avenida Hernán Cortés y el Pasaje K en la colonia Industrial Aviación, frente al tianguis dominical de Las Vías.

De acuerdo a los hechos, fue cerca de las doce del día cuando los individuos, que se estaban embriagando en la cantina, golpearon a una comerciante del tianguis por motivos desconocidos y ello propició la intervención de los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital.

En la acción, seis escandalosos fueron arrestados por los policías y la afectada señaló a dos de ellos como sus principales agresores, siendo todos remitidos a las celdas preventivas.

De momento no se informó el motivo de la reyerta, pero sí hubo una comerciante golpeada y ello motivó la intervención policial con el saldo ya descrito.

Los presuntos golpeadores, identificados como Jesús de 24 años de edad y Héctor de 21 años, fueron remitidos ante el Ministerio Público por el delito de lesiones y lo que resulte, mientras que a los otros cuatro se les llevó a la Barandilla Municipal solamente por escandalizar en la vía pública y para sanción administrativa.

Luego de la riña, inspectores de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino acudieron a la cervecería para revisar su situación y se encontraron que no contaba con licencia de funcionamiento y entonces se procedió a su clausura.