Capturan a dos probables ladrones

Por Redacción

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a dos probables ladrones

CIUDAD VALLES. -Dos hombres que cargaban mercancía de un negocio fueron detenidos durante la madrugada de este domingo en la avenida Ejército Mexicano.

Se trata de Irving Uriel R., de 31 años de edad y vecino del fraccionamiento Lomas Oriente, y de Carlos Uriel F., de 23 años, con domicilio en la colonia Méndez.

Alrededor de las 4 de la madrugada, los vigilantes de la CTM realizaban rondines por la colonia Méndez, sobre la avenida Ejército Mexicano, cuando detectaron a los dos hombres que cargaban grandes paquetes de plástico.

Al notar la presencia de los vigilantes, los sujetos apresuraron el paso, por lo que se solicitó el apoyo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Minutos después, los agentes interceptaron a los sospechosos.

Ambos afirmaron que la mercancía -bebidas de sabores- la habían sacado de los contenedores de basura de una tienda; sin embargo, se trataba de producto nuevo.

Al no poder acreditar su legal posesión, fueron arrestados por faltas administrativas, ya que no hubo denuncia formal por parte de algún afectado.

