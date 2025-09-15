logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Fotogalería

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arrestan a 34 presuntos infractores

Por Redacción

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a 34 presuntos infractores

En las últimas 24 horas,  oficiales de la Guardia Civil Estatal  reportaron la detención de 34 personas por distintos delitos que afectan a la sociedad, esto durante operativos de seguridad que se realizan en forma permanente en todo el Estado.

Entre los detenidos hay algunos considerados como objetivos prioritarios por probables delitos como portación de armas de fuego, ataque peligroso y  robo; otros más son por daños, violencia familiar, allanamiento, portación de armas prohibidas y posesión de droga.

En las acciones también se aseguraron dos vehículos y dos fusiles de asalto, dos cargadores,  56 cartuchos útiles  y un chaleco táctico, durante los operativos realizados en el municipio de El Naranjo en la Huasteca Potosina.

Mediante los operativos implementados en áreas estratégicas, la Guardia Civil Estatal aseguró cuatro unidades que tenían reporte de robo, las cuales ahora serán entregadas a sus respectivos propietarios. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los detenidos y los objetos asegurados fueron remitidos ante la Fiscalía General del Estado para que se lleven a cabo las investigaciones respectivas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Borrachos arman sainete en tianguis de Las Vías
Borrachos arman sainete en tianguis de Las Vías

Borrachos arman sainete en tianguis de Las Vías

SLP

Redacción

Se embriagaban en una cervecería cuando golpearon a una comerciante

Detienen a mujer armada con una pistola en Tanquián
Detienen a mujer armada con una pistola en Tanquián

Detienen a mujer armada con una pistola en Tanquián

SLP

Redacción

Capturan a dos probables ladrones
Capturan a dos probables ladrones

Capturan a dos probables ladrones

SLP

Redacción

Arrestan a 34 presuntos infractores
Arrestan a 34 presuntos infractores

Arrestan a 34 presuntos infractores

SLP

Redacción