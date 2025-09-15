Arrestan a 34 presuntos infractores

En las últimas 24 horas, oficiales de la Guardia Civil Estatal reportaron la detención de 34 personas por distintos delitos que afectan a la sociedad, esto durante operativos de seguridad que se realizan en forma permanente en todo el Estado.

Entre los detenidos hay algunos considerados como objetivos prioritarios por probables delitos como portación de armas de fuego, ataque peligroso y robo; otros más son por daños, violencia familiar, allanamiento, portación de armas prohibidas y posesión de droga.

En las acciones también se aseguraron dos vehículos y dos fusiles de asalto, dos cargadores, 56 cartuchos útiles y un chaleco táctico, durante los operativos realizados en el municipio de El Naranjo en la Huasteca Potosina.

Mediante los operativos implementados en áreas estratégicas, la Guardia Civil Estatal aseguró cuatro unidades que tenían reporte de robo, las cuales ahora serán entregadas a sus respectivos propietarios.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron remitidos ante la Fiscalía General del Estado para que se lleven a cabo las investigaciones respectivas.