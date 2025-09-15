Detienen a mujer armada con una pistola en Tanquián

TANQUIÁN.- Una mujer que traía un arma de fuego corta, fue detenida en un operativo realizado en el municipio de Tanquián.

Se trata de Araceli “N” de 52 años de edad, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, por el hecho con apariencia de delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los oficiales de la Guardia Civil Estatal llevaban a cabo un operativo en el municipio de Tanquián de Escobedo, cuando detectaron una camioneta Nissan roja, con redilas, y le marcaron el alto a la conductora, tratándose de Araceli.

La mujer acató la disposición, y permitió que los policías le hicieran una inspección de seguridad, fue así como éstos encontraron un arma de fuego con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No traía consigo ningún permiso para traer dicha arma, por ese motivo fue detenida y llevada ante la autoridad competente.