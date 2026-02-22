Buscan a un jovencito que desapareció en el río Tampaón

CIUDAD VALLES.- Un joven de 20 años de edad se encuentra desaparecido luego de ingresar al río Tampaón, en el ejido San Carlos. Corporaciones de seguridad y auxilio activaron un operativo de búsqueda.

El joven fue identificado como Cristian Alexander Castro, vecino del ejido La Lima, quien la tarde de este sábado se encontraba conviviendo con un grupo de amigos cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven ingresó al afluente en una zona que aparentemente tenía poca profundidad; sin embargo, en determinado momento resbaló y fue arrastrado por la corriente hacia una poza profunda.

Sus acompañantes intentaron brindarle ayuda, pero no lograron alcanzarlo debido a la distancia y a la fuerza del agua. Posteriormente solicitaron el apoyo de un lanchero que se encontraba en las inmediaciones, quien realizó una búsqueda inicial sin resultados positivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras el reporte al sistema de emergencias, acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de Protección Civil Municipal, Policía Municipal, Guardia Civil Estatal y el Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron un operativo de localización en la zona.

Hasta las 20:00 horas del sábado, las labores de búsqueda continuaban, mientras familiares del joven permanecían en el lugar a la espera de información por parte de las autoridades.