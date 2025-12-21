"cachan" a un joven con objeto punzocortante
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida. El hecho ocurrió en la colonia 21 de Marzo, como resultado de acciones destinadas a combatir la incidencia delictiva.
Durante un patrullaje preventivo sobre la calle Vicente Guerrero, en la colonia 21 de Marzo, agentes municipales observaron a un individuo que alteraba el orden público, por lo que procedieron a interceptarlo.
Luego de entrevistarlo, el sujeto se identificó como Moisés "N", de 23 años de edad, a quien se le localizó un objeto punzocortante similar a una navaja.
Enseguida se le informó que sería detenido por portación de arma prohibida, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se dará seguimiento al debido proceso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)
Huasteca Hoy
El accidente ocurrió la tarde de este sábado en el cruce ferroviario de Ébano
Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57
Redacción
Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado
¿Extorsionan desde penales en SLP?
Rubén Pacheco
Esto dice el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)