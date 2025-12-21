"cachan" a un joven con objeto punzocortante

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida. El hecho ocurrió en la colonia 21 de Marzo, como resultado de acciones destinadas a combatir la incidencia delictiva.

Durante un patrullaje preventivo sobre la calle Vicente Guerrero, en la colonia 21 de Marzo, agentes municipales observaron a un individuo que alteraba el orden público, por lo que procedieron a interceptarlo.

Luego de entrevistarlo, el sujeto se identificó como Moisés "N", de 23 años de edad, a quien se le localizó un objeto punzocortante similar a una navaja.

Enseguida se le informó que sería detenido por portación de arma prohibida, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se dará seguimiento al debido proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí