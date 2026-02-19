logo pulso
Seguridad

Cae Enrique "N", presunto feminicida de Villa de Reyes

Los hechos se suscitaron a inicios de febrero de 2026

Por Redacción

Febrero 19, 2026 12:29 p.m.
A
Foto: FGE

Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Enrique "N", señalado como probable responsable del delito de feminicidio.

Los hechos se suscitaron a inicios de febrero de 2026, en un domicilio ubicado en la localidad de Pardo, municipio de Villa de Reyes, donde el ahora imputado sostuvo una discusión con su cónyuge, quien posteriormente fue localizada sin vida al interior de la vivienda.

Derivado de la integración de los datos de prueba por parte de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue concedida por la autoridad judicial.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron ubicar al probable responsable en la zona centro del municipio referido, procediendo a su aseguramiento tras confirmar su identidad.

Posteriormente, el detenido fue trasladado para su certificación médica y quedó a disposición de la autoridad judicial, siendo ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, en la capital potosina.

